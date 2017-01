'Hey, Barack Obama. Heb je deze vacature al gezien?'

De Amerikaanse president Barack Obama grapte onlangs dat hij op een job bij Spotify hoopt nadat hij het Witte Huis heeft verlaten. Zijn oproep blijft niet zonder gevolg. Spotify heeft een vacature voor ‘President of Playslists’ gepubliceerd.

‘Hey Barack, ik heb gehoord dat je geïnteresseerd bent in een rol bij Spotify? Heb je deze vacature al gezien?’, tweet Daniel Ek, de Zweedse ondernemer en medeoprichter van de muziekstreamingdienst Spotify.

Hey @BarackObama, I heard you were interested in a role at Spotify. Have you seen this one? https://t.co/iragpCowpO — Daniel Ek (@eldsjal) 9 januari 2017

Geknipte jobomschrijving

De link in die post stuurt door naar een jobomschrijving met als titel ‘President van de Playlists’. Het bedrijf heeft duidelijk zijn best gedaan om het zo interessant mogelijk te laten lijken voor president Obama en ook alleen voor hem. Enkele vereisten: ‘de beste spreker aller tijden zijn’, ‘sterke relaties hebben met artiesten en muzikanten’, ‘een Nobelprijs hebben’ en ‘minstens acht jaar ervaring hebben als leider van een zeer gewaardeerde natie’.

Hoewel Obama niet bij naam wordt genoemd, komen zijn gekende buzzwoorden wel terug. Zo is Spotify ‘vol hoop’ en staat het bedrijf open voor ‘verandering’.

Om andere wereldleiders af te schrikken, voegen ze er nog aan toe dat een kandidaat die Kendrick Lamar op zijn verjaardagsfeestje had, een streepje voor heeft. President Obama is de perfecte (en enige geschikte) kandidaat dus.

De jobadvertentie verwijst ook indirect naar toekomstig president Donald Trump . De ‘President van de Playlisten’ moet bijvoorbeeld dagelijkse briefings bijwonen, iets wat Trump soms naliet bij de briefings van de veiligheidsdiensten.

Nina Simone, Bob Dylan, Aretha Franklin, Black Eyed Peas ...

Als Obama de job zou krijgen, weten we al wat we kunnen verwachten qua muziek. Obama heeft het immers nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij een muziekliefhebber is. Zijn persoonlijke vakantieplaylist werd in 2015 vrijgegeven en die scheerde hoge toppen als meest beluisterde Spotifylijst van het moment. Op zijn lijst staan onder andere Nina Simone, Stevie Wonder en Aretha Franklin te blinken. In oktober gaf hij er één vrij waarop ook Black Eyed Peas en Icona Pop te vinden waren.