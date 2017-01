Pijnlijke gewrichten? Steek het niet op het weer

'Het wordt kouder, ik voel het in mijn botten.' U hebt het wellicht ooit al eens gehoord - in een of andere variant - of misschien zelf al eens uitgesproken. Mensen linken gewrichtspijn vaak aan weersomstandigheden. Maar dat blijkt nonsens, zo wijst onderzoek uit.

Het was niet de eerste keer dat aan The George Institute for Global Health in Sydney, Australië, onderzoek werd gedaan naar het verband tussen gewrichtspijn en het weer. Al midden 2014 waren onderzoekers tot de conclusie gekomen dat lagerugpijn niet gelinkt kon worden aan factoren als temperatuur, vochtigheid, luchtdruk, wind of neerslag. Het grote publiek had moeite met de resultaten van die studie, zo bleek uit verontwaardigde reacties op sociale media. Mensen denken écht dat er een verband bestaat.

En dus begon The George Institute for Global Health aan een nieuwe studie, met andere patiënten. Dit keer werd niet alleen gekeken naar lagerugpijn, maar ook naar artrose. Er werden bijna 1.000 mensen gevolgd die aan een van beide aandoeningen leden. Ze moesten nauwgezet rapporteren wanneer ze pijn ondervonden, en de onderzoekers legden die meldingen naast de data van het Australische Meteorologisch Instituut. Er werd gekeken naar de verschillende weerparameters daags voor de pijn, de nacht daarvoor, en ter controle ook naar een week en een maand ervoor. Conclusie, alweer: er is géén verband.

'Het geloof dat er een verband bestaat tussen pijn en slecht weer gaat al terug tot in de tijd van de Romeinen. En we vermoeden dat mensen zich vooral dat herinneren wat hun overtuiging ondersteunt. Ze ervaren bewuster pijn wanneer het koud en regenachtig is, en schenken minder aandacht aan de symptomen wanneer het weer zacht en zonnig is', stelt professor Chris Maher.

'Mensen die aan een van deze aandoeningen lijden, moeten niet te veel bezig zijn met het weer. Ze kunnen maar beter focussen op zaken die hen echt kunnen helpen bij het bestrijden van de pijn', vindt professor Manuela Ferreira, die het onderzoek naar artrose leidde.

Rugpijn treft een derde van de wereldpopulatie, terwijl bijna 10 procent van de mannen en 18 procent van de vrouwen boven de zestig te kampen krijgt met artrose.