Amerikaanse sancties tegen hoofdverdachten moord Litvinenko

De Verenigde Staten hebben sancties uitgevaardigd tegen vijf Russen, vanwege vermoedelijke schendingen van de mensenrechten. Het gaat onder meer om Aleksander Bastrykin, hoofd van het Russische onderzoekscomité, en Andrej Loegovoj en Dmitri Kovtoen, hoofdverdachten van de moord op de voormalige Russische geheim agent Aleksander Litvinenko in 2006, die door het Britse gerecht gezocht worden.

Litvinenko was een voormalige agent van de Russische geheime dienst KGB (voorloper van de huidige FSB), die in Groot-Brittannië in ballingschap leefde. Hij overleed op 23 november 2006 in Londen door vergiftiging met het radioactieve polonium-210. Zowel Loegovoj als Kovtoen ontkennen dat ze iets te maken hebben met de dood van de dissident. Pogingen om beide mannen aan Groot-Brittannië uit te leveren, bleken vruchteloos.

De Amerikaanse sancties hebben niets te maken met het conflict rond de vermoedelijke Russische hacking tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De maatregelen kaderen binnen de “Magnitsky Act” uit 2012. Die legt sancties op aan Russische functionarissen die verdacht worden van betrokkenheid bij schendingen van de mensenrechten. De wet is genoemd naar Sergej Magnitsky, een advocaat die in 2009 in een gevangenis in Moskou stierf nadat hij onderzoek had gedaan naar corruptie op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Als antwoord daarop vaardigde Rusland een adoptieverbod uit voor Amerikaanse burgers.

De vijf mannen krijgen een inreisverbod opgelegd. Eventuele bezittingen in de Verenigde Staten worden bevroren. Amerikaanse burgers mogen geen zaken met hen doen. Naast Bastrykin, Kovtoen en Loegovoj gaat het ook om Gennadi Plaksin en Stanislav Gordijevski, die de dood van Magnitsky in de doofpot zouden hebben gestopt, aldus de Britse openbare omroep BBC.