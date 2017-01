‘Mijn baby krijgt naam van piloot’

Voor het eerst in jaren is een baby geboren tijdens een vlucht naar ons land. De Kameroense Anwei Arrette (32) beviel in het vliegtuig, boven de Atlantische Oceaan, van een zoon.

Nauwelijks 24 uur eerder was de hoogzwangere Afrikaanse de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De immigratiedienst in Chicago vreesde dat ze bewust wou bevallen op Amerikaans grondgebied en zette haar zonder aarzelen op de eerste vlucht terug naar Brussel. Met als einddoel Douala, de grootste stad van Kameroen. Daar was ze amper drie dagen geleden opgestegen.

‘Mijn baby’tje zou normaal pas over twee weken geboren worden’, vertelt ze. ‘Ik had dus nog tijd om mijn familie in Amerika te bezoeken, dacht ik. En omdat mijn buik niet al te dik was, mocht ik zonder problemen het vliegtuig op. In Kameroen wordt daar allemaal niet zo moeilijk over gedaan.’

Volgens de moeder was het niet de bedoeling om in Amerika te blijven. ‘Ik heb vier kinderen tussen 3 en 8 jaar en we runnen er een bedrijfje’, zegt ze vanop haar kraambed.