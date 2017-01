China jaagt op deze Rode Duivels

Kan Axel Witsel straks tafeltennissen met een andere Rode Duivel in China? Minstens vijf andere spelers van de nationale ploeg hebben een lucratief aanbod uit de Chinese Super League op zak. Romelu Lukaku zei al nee, de anderen kijken de kat uit de boom.

Romelu Lukaku (23), Christian Benteke (26), Dries Mertens (29), Mousa Dembélé (29), Marouane Fellaini (29). Het zijn vijf kanjers van Rode Duivels van wie we zeker weten dat ze een aanbod uit China op zak hebben. Over de grootte van de bedragen en de namen van de clubs geven ze liever geen details vrij. Maar de meesten van hen kregen een voorstel dat nog interessanter is dan de 18 miljoen euro op jaarbasis die Axel Witsel volgens sommige bronnen zou opstrijken.

Of ze ook ingaan op de lokroep uit China, valt af te wachten. ‘Romelu kiest niet voor het geld’, is Lukaku’s zaakwaarnemer Mino Raiola duidelijk. ‘Nochtans kan hij er veel meer verdienen dan her en der geschreven wordt.’ Lukaku onderhandelt nog steeds met Everton over een recordcontract en hoopt op een transfer naar een Europese of Engelse topclub in de zomer.

Andere spelers moeten toch eens over het voorstel nadenken. Enerzijds willen ze hun plaats bij de nationale ploeg en hun privé- en professioneel geluk in Engeland of Italië niet op het spel zetten. Anderzijds beseffen ze dat het om wel heel erg veel geld gaat. En dat ze zo’n aanbieding misschien maar één keer in hun carrière krijgen.

‘Het is sowieso een heel moeilijke keuze’, zegt Mousa Dembélé. ‘Voor jonge spelers die nog moeten groeien, is het niet zo verstandig naar ginder te gaan. Voor oudere spelers ligt het misschien anders. Maar eerlijk gezegd heb ik geen flauw idee over het niveau van voetbal. Het is moeilijk te zeggen.’

Niet toevallig zijn het alleen maar middenvelders en aanvallers die door Chinese tussenpersonen worden benaderd. Chinese clubs mogen maar een maximum van drie niet-Aziatische buitenlanders opstellen. De meeste kiezen voor aanvallende spelers omdat die commercieel interessanter zijn.

Nainggolan geval apart

Een geval apart is Radja Nainggolan (28). Die kan via zijn Indonesische vader beschouwd worden als een Aziaat en ontsnapt op die manier aan de strenge buitenlanderregelgeving. Mogelijk levert dat ook voor hem een lucratieve aanbieding op.

Alle Rode Duivels liggen nog voor langere tijd onder contract en dus moeten gegadigden eerst onderhandelen met hun clubs. Maar dat Axel Witsel nog deze maand een Belgische navolger krijgt, is alvast niet denkbeeldig.