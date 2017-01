Islamconsulenten dreigen af te haken

Twee pas aangeworven islamconsulenten willen nog voor ze officieel in dienst zijn getreden alweer opstappen. Dat zegt Vlaams hoofd-islamconsulent Saïd Aberkan dinsdag in Het Laatste Nieuws.

'Eén van hen heeft mij vrijdag gezegd dat hij afhaakt, een andere uitte gisteren ernstige twijfels', aldus Aberkan. Het probleem is dat de islamconsulenten geen officieel statuut hebben en moeten werken voor een minimumloon zonder extralegale voordelen. Nochtans zijn ze cruciale pionnen in de aanpak van radicalisering en is er nood aan hoogopgeleide mensen om gevangenen met een risicoprofiel te begeleiden.

Vorige maand kondigde justitieminister Geens (CD&V) aan dat er - na een zoektocht van een jaar - voor heel België negen nieuwe consulenten in dienst zouden treden vanaf februari. Dat moest het tekort aan experts in de gevangenissen wegwerken. Vier van hen zouden in de Vlaamse gevangenissen terechtkomen, maar van die vier zijn er nu dus al twee die mogelijk eieren voor hun geld kiezen.

Geens treedt alvast in actie en zegt dat hij hun werkomstandigheden wil verbeteren. 'Ik streef naar een volwaardig statuut.' Volgens Saïd Aberkan is dat meer dan noodzakelijk. 'Anders dreigen er nog meer af te haken.'