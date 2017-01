Alleen weekendsporten is ook gezond

Goed nieuws voor iedereen die het door de week veel te druk heeft om te sporten. Alleen in het weekend sporten is goed genoeg. Het hoeft niet vijfmaal per week een half uur per dag te zijn. Dat schrijven Britse onderzoekers in het tijdschrift JAMA Internal Medicine. Dat is leuk nieuws voor iedereen die het door de week veel te druk heeft om te sporten.

Er is ook goed nieuws voor wie die aanbevolen tijd niet haalt. De staande aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is wekelijks 150 minuten matig intensief bewegen, of 75 minuten zeer intensief sporten. De WHO raadt ook een spreiding over de week aan. Het nieuwe onderzoek zegt nu dat wie maar een- à tweemaal in de week aan een beetje vrijetijdsbeweging toekomt, bij elkaar pakweg een krap uurtje flink wandelen bijvoorbeeld, de kans op een voortijdige dood bijna net zo goed reduceert. Wie dat uurtje echter verdeelt over drie of meer sessies, heeft daar voor zijn gezondheid bijna niks aan.

Het Britse onderzoek geeft een antwoord op een fel bediscussieerde vraag: klopt dat WHO-advies wel? Moet het echt vijf dagen in de week zijn? Of volstaat het om alleen in het weekend een- of tweemaal te sporten? Brits onderzoek volgde 63.000 Engelse en Schotse 40-plussers en geeft meer nauwkeurige uitkomsten.

Uit dat onderzoek blijkt nu dat wie alleen in het weekend voldoende beweegt, de kans op een voortijdige dood met 30 procent verlaagt. Wie de aanbevolen beweegtijd spreidt over de week, heeft 35 procent minder kans om binnen een paar jaar te overlijden.

Twee derde doet niets

Een weekendsporter die 1,5 uur op de racefiets gemiddeld boven de 25 km/u rijdt, of 15 kilometer hardloopt, wat intensief bewegen is, kan in de rest van de week nog wat gezondheid bijsprokkelen, maar veel voegt het niet meer toe.

Onderzoekers registreerden bij hun 63.000 40-plussers wat ze in hun vrije tijd aan lichaamsbeweging en sport doen, aan welke ziekten ze eventueel lijden, wat voor werk ze doen en of ze roken. En ze keken gemiddeld tien jaar lang of, en zo ja waaraan die mensen overleden.

Bijna twee derde van die Engelse en Schotse deelnemers deed trouwens niets aan lichaamsbeweging in zijn vrije tijd. Dat is niet alleen in Engeland en Schotland zo: overal in westerse landen voldoet maar een klein deel van de bevolking aan de norm voor gezond bewegen. In dit onderzoek lukte dat slechts 15 procent van de deelnemers.

Stress

Hoe krijgen we mensen aan het bewegen? Dat is uiteindelijk veel belangrijker, schrijven epidemioloog Hannah Arem en bewegings- en voedingsonderzoeker Loretta DiPietro van de George Washington University in een begeleidend commentaar in JAMA Internal Medicine. Ze vinden het Britse onderzoek prachtig, maar concluderen toch dat alleen in het weekend sporten misschien voldoet. Over stress, mentale gezondheid en een chronische ziekte als diabetes, melden de Britse onderzoekers niets, schrijven Arem en DiPietro. En ten slotte wijzen ze op de dodelijkheid van zitten. Wie dat wil compenseren, moet elke dag sporten.