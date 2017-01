'Donald Trump geeft schoonzoon belangrijke functie'

Jared Kushner mag zich binnenkort ‘senior advisor to the president’ noemen. Donald Trump zal zijn schoonzoon volgens verschillende Amerikaanse media aanstellen als een van zijn belangrijkste adviseurs.

De 35-jarige miljonair Kushner is getrouwd met Trumps dochter Ivanka en heeft zeker het oor van zijn schoonvader. Hij was een sleutelfiguur achter de schermen van de verkiezingscampagne van de Republikein en vergezelde Trump bij zijn bezoek aan het Witte Huis na de verkiezingsoverwinning.

Het idee dat Kushner als senior advisor naar voren zou worden geschoven, stak eerder al eens de kop op. Toen rezen vragen of dat wel ethisch verantwoord zou zijn, gezien de anti-nepotismewetten en het feit dat Kushner aan het het hoofd staat van het projectontwikkelingsbedrijf Kushner Companies.

'We hebben ons geïnformeerd bij het Office of Government Ethics om te bekijken welke stappen Mr. Kushner allemaal moest nemen', stelt zijn advocaat in een mededeling. Kushner zal ontslag nemen als baas van zijn bedrijven Kushner Companies (immobiliën) en Observer Media (uitgeverij). Daarmee zou hij zijn nieuwe functie normaal gezien kunnen uitoefenen.

Trump geeft woensdag een speech waarin hij waarschijnlijk meer uitleg zal geven over de toekomstige rol van zijn schoonzoon. Er wordt ook verwacht dat hij gaat bekendmaken hoe hij mogelijke conflicten tussen zijn zakenbelangen en zijn belangen als president zal aanpakken.