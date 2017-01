Op dieet met Boeddha

Het favoriete souvenir voor wie door Azië is gereisd, is uitgegroeid tot een verkoopmarkt op zichzelf. Naast de talrijke boeddhabeelden die te pas en te onpas opduiken, is er nu ook een dieet dat werd vernoemd naar Boeddha.

Wij hebben Pascale Naessens om ons de juiste richting naar een slanker lijf te wijzen, in Groot-Brittannië hopen ze dat niemand minder dan Boeddha hen kan helpen om enkele kilootjes te verliezen. Het boek Buddha’s diet: the ancient art of losing weight is er sinds zijn lancering deze zomer een van de beste verkochte dieetboeken.

Wat auteurs Dan Zigmond en Tara Cottrell verkondigen (eet traag en vooral niet te laat, vermijd bewerkt eten, eet meer proteïnen) is allesbehalve nieuw, maar ze verpakten de principes van de boeddhisten in een nieuw kleedje. Die manier van eten - die vooral gestoeld is op gezonde voeding, zonder jezelf veel te moeten ontzeggen - valt blijkbaar bij heel wat Britten in de smaak.

Concreet pleiten de auteurs voor een vast tijdsframe waarin je mag eten. Te beginnen met een frame van twaalf uur, oftewel enkel eten tussen 08.00 uur ’s morgens en 20.00 uur ’s avonds. Dat frame maak je elke week korter tot je op het begeerde doel zit, zijnde negen uur. Een dag per week mag je hiervan afwijken. Niets wordt strikt verboden, ook vlees niet.

Buddha bowls

Niet alleen het boek is populair, in het kielzog van de acaï bowls, gezonde (en mooi gestileerde) kommetjes gebaseerd op de Braziliaanse acaïbes, vol gezonde ingrediënten en superfoods, duiken op sociale media en in hipsterbars tegenwoordig even vaak buddha bowls op. Verschillende websites en magazines hebben ze zelfs al uitgeroepen tot hype van 2017.

Die zogenaamde buddha bowls zijn gerechten op basis van quinoa of bruine rijst, waarop achtereenvolgens rauwe of geroosterde groenten, bonen of vlees wordt gestapeld, afgewerkt met een dressing. Echte regels zijn er niet, zolang je gerecht (uiteraard geserveerd in een kommetje, dat dan weer moet doen denken aan de ronde buik bij een van de verschijningen van Boeddha) maar genoeg proteïnen en vezels bevat.