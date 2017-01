Club Brugge stalt Nicola Storm bij Oud-Heverlee Leuven

Club Brugge leent Nicola Storm voor de rest van het seizoen uit aan 1B-club Oud-Heverlee Leuven. Dat maakte Blauw-Zwart maandag bekend op zijn website. De 22-jarige winger gaat bij OHL op zoek naar meer speelgelegenheid, want dit seizoen kwam hij niet vaak in actie met de Brugse A-kern. Er werd geen aankoopoptie in de deal opgenomen.

Dat Storm uitgeleend zou worden, was al langer bekend. Vorige week bevestigde Club nog dat het gesprekken voerde met OHL en met het Nederlandse Willem II over het Brugse jeugdproduct. Vorig seizoen werd Storm ook al uitgeleend, toen aan Zulte Waregem.

De Leuvenaars gingen afgelopen weekend op speeldag 21 in de Proximus League nog met zware 4-0 cijfers onderuit bij Union en staan vijfde in de stand in de tweede periode in 1B.