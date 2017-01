Wickmayer en Flipkens geven terrein prijs op WTA-ranking

Yanina Wickmayer en Kirsten Flipkens zijn allebei gezakt op de maandag gepubliceerde ranglijst van het vrouwentennis. Wicky gaat van 58 naar 59, Flipper geeft negen plaatsen prijs en is nu 73e.

Beide vrouwen bereiden zich momenteel in Australië voor op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. Wickmayer speelt op de Kooyong Classic - een demonstratietoernooi in Melbourne - tegen de Chinese Qiang Wang, Flipkens komt in actie op het WTA-toernooi in Hobart. Daar klopte ze maandag in de eerste ronde de Australische tiener Jaimee Fourlis (WTA 417), nu wacht de Roemeense Monica Niculescu (WTA 40).

Alison Van Uytvanck, momenteel geblesseerd, is 119e (+1), Maryna Zanevska blijft 121e en Elise Mertens is 127e (-3). Die laatste stijgt op de volgende ranking ongetwijfeld een pak plaatsen, want ze is momenteel in uitstekende doen in Hobart. Na drie zeges in de kwalificaties schakelde ze maandag in ronde één de als zevende geplaatste Française Kristina Mladenovic (WTA 45) uit.

Aan de top van het klassement verandert er weinig, de Duitse Angelique Kerber leidt de dans voor de Amerikaanse Serena Williams en de Poolse Agnieszka Radwanska. De Tsjechische Karolina Pliskova, eindwinnares in Brisbane, doet haasje-over met Dominika Cibulkova en wordt vijfde.

WTA-ranking op maandag 9 januari (tussen haakjes de ranking op 2 januari):

1. (1) Angelique Kerber (Dui) 8875 punten

2. (2) Serena Williams (VSt) 7080

3. (3) Agnieszka Radwanska (Pol) 5420

4. (4) Simona Halep (Roe) 5257

5. (6) Karolina Pliskova (Tsj) 4970

6. (5) Dominika Cibulkova (Slk) 4875

7. (7) Garbine Muguruza (Spa) 4420

8. (8) Madison Keys (VSt) 4137

9. (9) Svetlana Kuznetsova (Rus) 4115

10.(10) Johanna Konta (GBr) 3690

11.(11) Petra Kvitova (Tsj) 3485

12.(12) Carla Suarez Navarro (Spa) 2985

13.(14) Elina Svitolina (Oek) 2895

14.(13) Victoria Azarenka (WRu) 2591

15.(15) Timea Bacsinszky (Zwi) 2347

16.(17) Venus Williams (VSt) 2240

17.(16) Elena Vesnina (Rus) 2229

18.(18) Roberta Vinci (Ita) 2210

19.(20) Barbora Strycova (Tsj) 2170

20.(19) Caroline Wozniacki (Den) 2135

...

59.(58) Yanina Wickmayer (BEL) 1013

73.(64) Kirsten Flipkens (BEL) 860

119.(120) Alison Van Uytvanck (BEL) 497

121.(121) Maryna Zanevska (BEL) 492

127.(124) Elise Mertens (BEL) 477

216.(217) An-Sophie Mestach (BEL) 244

244.(228) Ysaline Bonaventure (BEL) 208

344.(344) Greet Minnen (BEL) 114

345.(345) Elyne Boeykens (BEL) 114

401.(401) Marie Benoit (BEL) 88

433.(434) Kimberley Zimmermann (BEL) 77

503.(503) Deborah Kerfs (BEL) 59

508.(508) Helene Scholsen (BEL) 58

577.(578) Klaartje Liebens (BEL) 44

599.(599) Britt Geukens (BEL) 40

716.(714) Sofie Oyen (BEL) 24

732.(730) Magali Kempen (BEL) 23

765.(764) Eliessa Vanlangendonck (BEL) 21

796.(794) Catherine Chantraine (BEL) 19

879.(878) Margaux Bovy (BEL) 14

956.(955) Steffi Distelmans (BEL) 11

991.(988) Victoria Smirnova (BEL) 10

1014.(1011) Morgane Michiels (BEL) 9

1023.(1020) Mathilde Devits (BEL) 9

1054.(1052) Michaela Boev (BEL) 8

1091.(1090) Anastasia Smirnova (BEL) 7