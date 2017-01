Yannick Mertens neemt eerste horde in Bangkok

Yannick Mertens (ATP 242) heeft zich maandag geplaatst voor de tweede ronde van het (tweede) Challengertoernooi van Bangkok (hard/50.000 dollar).

De 29-jarige Brusselaar, het zesde reekshoofd, was in de eerste ronde een maatje te groot voor de Thaise thuisspeler Patcharapol Kawin (ATP 1788). Mertens klopte de 19-jarige wildcarspeler met 6-2 en 6-3, het duel duurde 54 minuten. Wie Mertens in de tweede ronde ontmoet, is nog niet bekend. Dat wordt de winnaar van het duel tussen de Japanner Scuichi Sekiguchi (ATP 320) en de Thai Phassawit Burapharitta (ATP 1569).

Voor Mertens is het overigens het tweede Challengertoernooi in twee weken tijd in Bangkok, vorige week werd hij er uitgeschakeld in de tweede ronde. Later maandag speelt hij samen met de Italiaan Alessandro Bega nog een dubbelpartij in Bangkok, dinsdag komt ook Germain Gigounon (ATP 276) in actie in de eerste ronde van het enkelspel. Zijn opponent wordt het Russische derde reekshoofd Aslan Karatsev (ATP 248).