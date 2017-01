‘Belgische agenten helpen bij arrestaties in onderzoek overval Kim Kardashian’

Maandagochtend zijn in Frankrijk verschillende mensen opgepakt in verband met de overval van tv-ster Kim Kardashian in Parijs vorig jaar. Volgens Le Point waren ook Belgische agenten betrokken bij de politieactie.

Een vijftiental personen zouden vanochtend opgepakt zijn in Parijs en op het Franse platteland in verband met de overval op Kardashian (36) in oktober vorig jaar. Verschillende onder hen zouden ondertussen al ondervraagd zijn.

Reality-tv-ster Kardashian, de vrouw van rapper Kanye West, werd vorig jaar overvallen door gemaskerde en gewapende mannen in haar appartement in Parijs. Daarbij zou zo’n 9 miljoen euro aan juwelen buitgemaakt zijn.

De politie zou de arrestanten volgens RTL Radio op het spoor gekomen zijn via DNA-sporen. Volgens Le Point zou de Parijse antibanditisme-brigade bij de actie van vanochtende hulp hebben gekregen van de Belgische politie. Wat de rol van onze speurders in de zaak zou zijn, is onduidelijk.