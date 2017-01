Elise Mertens na knappe zege naar tweede ronde in Hobart

Elise Mertens (WTA 124) blijft het uitsteken doen op het WTA-tennistoernooi van het Australische Hobart (hard/250.000 dollar).

De 21-jarige Leuvense overleefde eerst drie kwalificatieronden en kegelde maandag in de eerste ronde op de hoofdtabel meteen het zevende reekshoofd uit het toernooi. Mertens haalde het na 55 minuten met sprekende 6-1 en 6-2 cijfers van de Française Kristina Mladenovic (WTA 42). Die had zich zaterdag samen met Richard Gasquet in Perth nog tot eindlaureate op de Hopman Cup gekroond, het officieuze WK voor gemengde landenteams.

In ronde twee botst Mertens opnieuw op de Amerikaanse Sachia Vickery (WTA 136), die als lucky loser uit de kwalificaties was gekomen en in ronde één de Braziliaanse Teliana Pereira had geklopt. In de derde en laatste ronde van de kwalificaties had Mertens Vickery nog een 6-4, 6-2 nederlaag aangesmeerd.

Later maandag speelt ook Kirsten Flipkens (WTA 64) haar eersterondepartij op het Hobart International, Flipper moet de baan op tegen de Australische tiener Jaimee Fourlis (WTA 423).