Bart De Wever: ‘Geen andere keuze dan besparen op sociale zekerheid’

De federale regering moet in 2017 volgens N-VA voorzitter Bart De Wever haar budget opnieuw onder controle krijgen. En dat kan volgens hem - zoals hij eerder al zei - door te knippen in de sociale zekerheid. ‘Maar daarop besparen, betekent weinig populaire beslissingen nemen’, liet hij zondag weten aan de VRT. ‘Er is geen andere keuze.’

De staatsschuld is onder de regering-Michel opgelopen, en Bart De Wever wil dat in 2017 zien keren. ‘Als je de begroting op orde krijgt, krijg je ook de schuldgraad in orde. De toestand is niet dramatisch, maar moet wel op orde worden gezet’, zei hij zondagmiddag vanop de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van stad Antwerpen.

De N-VA-voorzitter pleit daarom opnieuw voor besparingen in de sociale zekerheid. ‘Je mag niet meer uitgeven dan je binnenkrijgt. De grote kostenpost in de begroting is de sociale zekerheid, maar daarop verminderen betekent weinig populaire beslissingen nemen. Ik kan aannemen dat het niet voor iedereen evident is om dat te doen, maar er is geen andere keuze.’

Meerwaardebelasting

Zijn partij is bereid om compromissen te sluiten, klinkt het. Maar van een meerwaardebelasting, wat de CD&V wil, kan volgens De Wever nog altijd geen sprake zijn. ‘Wij vinden dat geen goed idee. De Raad van State heeft dat ook al tot op de grond afgebroken, met argumenten waarvan ik vermoed dat ze correct zijn. We gaan geen dingen doen om ons economisch herstel te fnuiken dat nu zo goed loopt.’

In een interview met onze krant wees CD&V-vicepremier Kris Peeters al op het belang van de begroting in 2017. Volgens hem heeft de regering bij de begroting veel geloofwaardigheid verloren, maar dat is volgens hem verleden tijd. ‘De begroting van 2017 moet kloppen’, zei hij. ‘Er is geen andere optie.’