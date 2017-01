Kristoffersen wint slalom in Adelboden

Henrik Kristoffersen heeft zondag de Wereldbekermanche slalom in het Zwitserse Adelboden gewonnen. De Noor behaalde de 13e WB-zege uit zijn carrière, de derde van het seizoen. Dries Van den Broecke slaagde er niet in de eerste run te beëindigen.

Kristoffersen, die vorig jaar de WB-eindzege in de slalom pakte, liet de scherpste chrono optekenen in zowel de eerste als de tweede run. De Noor was erg dominant, al werden zijn tegenstanders gehinderd door opkomende mist. Hij skiede de Italiaan Manfred Mölgg op 1.83. De derde plaats ging naar zijn Oostenrijkse rivaal Marcel Hirscher, op 2.19. Krisoffersen triomfeerde ook vorig jaar in Adelboden.

Veel skiërs gaven op in de eerste manche, onder wie Stefano Gross. De Italiaan won in 2015 in Adelboden.

Kristoffersen en Hirscher tellen nu alle twee 360 punten in de WB-stand van de slalom, Mölgg is derde met 326 punten. In de algemene WB-stand leidt Hirscher met 833 punten. De Fransman Alexis Pinturault is tweede met 299 punten minder. Kristoffersen volgt twee punten verderop op de derde plaats.