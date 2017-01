‘Geef borstvoeding in de Sixtijnse Kapel, alsjeblieft’

Paus Franciscus heeft enkele vrouwen aangemoedigd om borstvoeding te geven tijdens een mis in de Sixtijnse Kapel. Ook in 2014 lanceerde de paus al een gelijkaardige oproep.

Maar liefst 28 baby’s moesten er worden gedoopt tijdens de jaarlijkse ceremonie in de Sixtijnse Kapel. ‘De ceremonie gaat wat lang duren’, verontschuldigde de paus zich al op voorhand aan de jonge moeders in de Sixtijnse Kapel. ‘Iemand huilt omdat hij honger heeft, dat zit nu eenmaal zo. Moeders, ga jullie gang en geef borstvoeding, zonder angst. Alsjeblieft.’

Waarom de vrouwen zich niet hoefden te schamen? ‘Het is net hetzelfde als toen moeder Maria Jezus voedde’, aldus Franciscus.

Het is niet de eerste keer dat de paus zich als voorstander van borstvoeding profileert. In 2014 deed hij al een gelijkaardige oproep toen een baby begon te huilen tijdens een kerkdienst en in interviews onderstreepte de kerkleider meermaals dat borstvoeding ‘niet enkel in de Bijbelse zin’ een slimme keuze was, maar dat ook ‘alle voedingsstoffen en gezondheidsvoordelen niet mogen worden onderschat’.