Een vrachtwagen is zondag ingereden op een groep Israëlische soldaten. Volgens de eerste berichten zouden er minstens 4 doden en 15 gewonden gevallen zijn.

De aanval vond plaats op een populaire promenade die uitzicht geeft over de ommuurde oude stad van Jeruzalem. Een groep soldaten was er net uit een bus aan het stappen toen ze verrast werd door de truck, die recht op hen afstevende. ‘Het is een terroristische aanval’, aldus politiewoordvoerder Luba Samri op de Israëlische radio. ‘De slachtoffers werden in de lucht gekatapulteerd, er lagen plots overal lichamen.'

In totaal lieten minstens 4 mensen het leven. Volgens de hulpdiensten raakten 15 anderen gewond, van wie twee zwaargewond. De bestuurder van de vrachtwagen werd vlak na de aanrijding neergeschoten door de politie, maar is nog in leven.

Arab #terrorist truck attack, #Jerusalem. 3 IDF dead, 1 IDF critical, 6 serious, 15 light. Soldiers from officers course from Gedud Erez. pic.twitter.com/VOqU2T7k2M — Israel News Online (@IsraelNewsOrg) 8 januari 2017

De aanval vindt amper enkele weken na de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn plaats. Daarbij reed de Tunesiër Anis Amri met een vrachtwagen in op een mensenmassa in het centrum van de stad. Twaalf mensen kwamen daarbij om het leven.