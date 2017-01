Nadat vicepremier Kris Peeters (CD&V) in een interview met De Standaard vertelde dat hij voortaan het goede voorbeeld wil geven voor samenhorigheid binnen de regering, trok Peeters die lijn door naar de sociale partners tijdens zijn optreden in De Zevende Dag.

Peeters deed in De Standaard een oproep aan zijn collega’s. ‘Dit jaar moet de intelligentie weer de bovenhand krijgen’, klonk het in een interview. ‘Op het vlak van geloofwaardigheid van de regering hebben we geen énkele marge meer. De regering zit vol intelligente mensen die een zeker ego hebben.’

‘Weet u, in de Chinese astrologie is 2017 het jaar van de haan. Haantjesgedrag moeten we achter ons laten. Maar de haan staat ook voor de waarheid. De haan die drie keer kraaide, toen Petrus drie keer Jezus verloochende, bijvoorbeeld. Wij moeten gaan voor de waarheid, de realisaties’, aldus het CD&V-boegbeeld.

Sociaal overleg

Die lijn van verzoening en het goede voorbeeld geven trok Peeters ook door tijdens een interview met De ZevendeDag. Daar lanceerde hij een warme oproep aan de sociale partners om tot een loonakkoord te komen. Volgende week hervat de Groep van Tien - werkgevers en vakbonden - de onderhandelingen, die tot hiertoe bijzonder stroef verlopen.

‘Zorg er toch voor dat dat sociaal overleg effectief aantoont dat het nog kan werken’, vroeg de vicepremier. Want als de regering het zelf moet gaan doen, ziet Peeters dat niet meteen zitten. ‘Wat komt daar dan uit? Daar wil ik niet op vooruitlopen’, aldus een diplomatische Peeters.

Meerwaardebelasting

Wanneer wordt gevraagd naar een reactie op de uitspraak van N-VA-voorzitter Bart De Wever, die stelde dat de meerwaardebelasting een oplossing is voor fiscale rechtvaardigheid, krijgt Peeters het moeilijk met dat goede voorbeeld dat hij in 2017 wil stellen. ‘Zo strooit men mensen zand in de ogen’, klonk het. ‘De opbrengst die men voorspelt, daaraan weet je het al: het is gewoon symbolisch. We gaan eens iets doen aan de rijken.’

‘Ik heb me voorgenomen aan het begin van het nieuwe jaar niet aan populisme te doen, niet aan goedkope uitspraken te doen’, besloot Peeters plots.