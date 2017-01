De Israëlische ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk heeft zich verontschuldigd nadat een van zijn personeelsleden tijdens een verborgen video-opname vertelde dat hij een Britse viceminister graag ‘zou onderuithalen’.

Het was in oktober 2016 dat een journalist van Al Jazeera postvatte in een Londens restaurant, waar Shai Masot, een personeelslid van de Israëlische ambassade in het Verenigd Koninkrijk, het boekje van verschillende Britse ministers wilde opendoen. Tijdens een gesprek met Maria Strizzolo, die op het kabinet van de minister van Onderwijs werkt, maakte Masot duidelijk dat hij graag ‘enkele suggesties zou geven voor Britse ministers en medewerkers die ze eens zou moeten onderuithalen’.

Palestina

‘Als iemand zou moeten opstappen, dan is het viceminister van Buitenlandse Zaken Sir Alan Duncan wel. Die idioot. Hij veroorzaakt problemen bij de vleet’, aldus Masot.

Strizzolo antwoordt enigzins verbaasd met ‘we hebben hem al een beetje geneutraliseerd, nee?’. Maar Masot is niet overtuigd: ‘Zijn pleidooi voor de vestigingen in Palestina slaat de wonden nog dieper.’ Daarmee verwees de Israëlische ambassademedewerker naar de overwegend positieve houding die Duncan heeft tenopzichte van Palestina.

Verveeld

De Israëlische ambassadeur in het VK zit bijzonder verveeld met de zaak en liet zondag aan de Britse pers weten dat hij de uitspraken inacceptabel vindt en dat het om een ‘relatief nieuwe werkkracht gaat, waarvan het contract op korte termijn wordt beëindigd’. De ambassadeur sprak intussen met de betrokken viceminister en bood zijn ontschuldigingen aan. Duncan aanvaardde die: ‘Het Verenigd Koninkrijk heeft een sterke band met Israël en we beschouwen deze zaak als afgehandeld.’

Strizzolo, die ook onder vuur ligt door de opname doet voorlopig geen uitspraken over de inhoud van het gesprek dat ze op restaurant voerde met Masot, maar wilde wel kwijt aan de Britse media dat ze de journalistieke methodes van Al Jazeera ‘bedenkelijk’ vindt en ‘neigend naar de roddelpers’.