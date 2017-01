Internationaal gekend aanstormend ballettalent Joe Kioko stond niet altijd op glanzende podia voor tjokvolle zalen. Zijn carrière begon in een stoffig lokaal in de grootste sloppenwijk van Nairobi, waar elke week balletles wordt gegeven. ‘Dit geeft jongeren weer hoop’, klinkt het.

Met meer dan 700.000 bewoners is de sloppenwijk in Nairobi een van de grootste ter wereld. De perspectieven voor Keniaanse jongeren zijn er schaars, de kansen niet bepaald dik gezaaid. ‘Daarom is de balletles een lichtpuntje’, zegt de 16-jarige danser Joe Kioko, die de afgelopen jaren minstens één keer per week naar het stoffige lokaal ging om de klassieke dans te leren beheersen.

En met succes, want het talent van de Keniaanse tiener werd opgemerkt door kenners, waardoor de jongen al meermaals opdook tijdens talentshows en optredens. ‘Ik geloof niet in dat je alles kunt bereiken als je maar hard genoeg je best doet’, zegt Joe aan The Guardian. ‘Een dosis wilskracht helpt zeker in de sloppenwijk, maar je moet ook gewoon geluk hebben dat ze je zulke kansen geven. Om die kans te verhogen, ga je best zo veel mogelijk als je kunt naar de balletles in de sloppenwijk zelf.’

Tijdens de kerstperiode werkte het balletgezelschap van de sloppenwijk aan een opvoering van de Notenkraker, die volgens Joe ‘erg werd gesmaakt door het publiek’.