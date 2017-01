Minstens 4 doden en 30 gewonden bij busongeval in Frankrijk

Bij een busongeval in het oosten van Frankrijk zijn zondagochtend minstens 4 mensen om het leven gekomen en 30 anderen gewond geraakt. Twee van hen verkeren in kritieke toestand.

Het ongeval gebeurde op de N79 kort voor 4.30 uur in het departement Saône-et-Loire, in de Bourgogne. Door ijzel zou de bus van de weg afgeraakt zijn en op een lager gelegen gedeelte terechtgekomen zijn. Ongeveer 75 brandweerlui en dertig voertuigen van de hulpdiensten werden gemobiliseerd.

De passagiers op de bus waren Portugezen die onderweg waren naar Zwitserland. Volgens de lokale nieuwswebsite Creusot-Info was op de bus plaats voor in totaal veertig passagiers. In de eerste berichtgeving werd over 5 doden gesproken. De plaatselijke instanties meldden even later echter dat het om 'minstens 4 doden' gaat.

De N79 staat bekend als de 'dodenweg' in Frankrijk door het hoog aantal ongevallen met een dodelijke afloop die er jaarlijks plaatsvinden. Momenteel geldt in bepaalde Franse regio's bovendien weercode oranje, wat betekent dat de kans op ongevallen bijzonder hoog is en verplaatsingen met de wagen maken wordt afgeraden indien niet urgent. Ook op de plaats van het ongeval was code oranje van kracht.

De prefectuur heeft de inwoners van de regio aangeraden de weg niet op te gaan vanwege het slechte weer en de spekgladde wegen.