Verdachte schietpartij luchthaven Florida riskeert doodstraf

De 26-jarige vermoedelijke dader van de schietpartij van vrijdag op de luchthaven van Fort Lauderdale (Florida) is zaterdag in verdenking gesteld voor drie federale klachten. Hij riskeert de doodstraf, zo melden de Amerikaanse media. De ex-militair zou aan de FBI hebben verklaard dat hij de aanval had gepland en een enkel ticket naar Fort Lauderdale had gekocht om zijn plan uit te voeren, aldus de FBI.

Esteban Santiago werd onder meer in verdenking gesteld van het plegen van een gewelddaad tegen een persoon op een luchthaven, het gebruik van een vuurwapen tijdens een misdaad en het veroorzaken van de dood door een vuurwapen. Indien hij schuldig wordt bevonden, riskeert hij de doodstraf.

FBI-agent George Piro. Foto: AP

De speurders hebben “geen specifieke redenen” gevonden waarom de man juist de luchthaven van Fort Lauderdale uitkoos voor zijn aanval, en weten ook nog niet wat het motief was van de vermoedelijke dader, aldus FBI-agent George Piro tijdens een persconferentie. De FBI sluit terrorisme als motief nog niet uit. Bij de schietpartij kwamen vijf mensen om het leven en raakten dertien anderen gewond.

Stemmen

Eerder raakte al bekend dat Santiago zich enkele maanden geleden in de kantoren van de FBI in Anchorage (Alaska) had aangemeld, waar hij verklaarde dat hij stemmen hoorde in zijn hoofd. Sommige van de stemmen vertelden hem dat hij terreurgroep Islamitische Staat moest vervoegen. Hij liet zich destijds vrijwillig opnemen in het ziekenhuis voor een psychologische evaluatie.

Ruzie met vriendin

De politie van Alaska verklaarde zaterdag dat vanwege die opname Estebans wapen in november van hem werd afgenomen, maar dat hij dat wapen vorige maand had teruggekregen omdat bleek dat hij niet mentaal ziek was. Hij was ook al in contact gekomen met het gerecht na een gewelddadige ruzie met zijn vriendin, maar hij was daarvoor nog niet veroordeeld, en moest op 28 maart opnieuw voor de rechter verschijnen. Volgens bronnen zou het gaan om hetzelfde wapen waarmee de man vijf mensen doodschoot, aldus CNN.

Ondertussen gaan er ook stemmen op om de regels rond wapendracht op de luchthaven te verstrengen. Santiago reisde, zoals de wet dat toelaat, met een ongeladen wapen in zijn ingecheckte bagage, en het is ook toegelaten om munitie mee te nemen op het vliegtuig in de ruimbagage. Hij laadde zijn wapen in de toiletten en schoot op de eerste mensen die hij tegenkwam, aldus ABC News.

