Bomalarm City2: verdachte (17) in gesloten instelling geplaatst

De man die vrijdagavond paniek veroorzaakte in de Brusselse Nieuwstraat is door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. Dat zegt het parket van Brussel zaterdag. Het gaat om een 17-jarige winkeldief die gevat werd door een veiligheidsagent. Om aan zijn arrestatie te ontkomen, heeft hij een geagiteerde sfeer gecreëerd. De man stond voor de jeugdrechter voor diefstal met verzwarende feiten en aanzet tot oproer.