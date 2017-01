Winterweer stuurt vliegverkeer in de war

Op Brussels Airport is zaterdag meer dan één op de drie vluchten met vertraging vertrokken door de winterse omstandigheden op de luchthaven. Verschillende landingsbanen moesten tijdelijk gesloten worden om bevroren plekken te laten ontijzelen. In Ciney staan dan weer twee treinen geblokkeerd.

De winterprik zorgt er in heel Europa voor dat vluchten met vertraging vertrekken. Dat heeft ook gevolgen voor het luchtverkeer in Zaventem. De lichte regenval van deze zaterdag heeft er daarnaast voor gezorgd dat er een bevroren plekken waren op de pistes.

Die landingsbanen moesten dan tijdelijk gesloten worden om ze te laten ontijzelen, zegt woordvoerster Anke Fransen. Een op de drie tot veertig procent van de vluchten op Brussels Airport heeft hierdoor vertraging opgelopen.

De woordvoerster zegt dat de situatie stabiel zal blijven als er geen regen meer valt.

Treinen vast in Ciney

In de buurt van het station van Ciney, in de provincie Namen, staan zaterdagnamiddag twee treinen geblokkeerd door de winterse omstandigheden. Tussen het station van Ciney en Assesse is er bijgevolg geen treinverkeer. De passagiers op de trein zullen bevoorraad worden met warme dranken, zegt NMBS-woordvoerder Thierry Ney. De geblokkeerde treinen hebben geen gevolgen voor het treinverkeer in Vlaanderen.

De winterse omstandigheden hebben verder weinig impact gehad op het treinverkeer in Vlaanderen, aldus Nederlandstalig woordvoerder Dimitri Temmerman nog mee. Al kampten enkele treinen in het oosten van het land wel met tractieproblemen. Zo stond een trein in Landen ongeveer drie uur stil aan het perron. En ook in het station van Aarschot kon een trein twee uur niet vertrekken. De reizigers konden met een andere trein hun reis voortzetten.

Het vriesweer zorgde ook op de weg vandaag voor problemen. Bij verschillende slippartijen kwam één bestuurder om, een andere werd in kritieke toestand afgevoerd. Ook vannacht kan het nog glad blijven op sommige plaatsen, waarschuwt het KMI.