Does former @ManCity man @GeorgeEvans70 turn down the shirt of @WayneRooney ? #EmiratesFACup pic.twitter.com/zT5jFPllzw

Manchester United zette in de FA Cup vlot Reading opzij met 4-0. Het moment van de wedstrijd vond echter na affluiten plaats. George Evans en Wayne Rooney schudden elkaar de hand en de United-spits maakte aanstalten om van shirt te wisselen. Reading-speler Evans weigerde echter om de truitjes te wisselen op het veld. De speler heeft een verleden bij de grote rivaal Manchester City, maar maakte op Twitter duidelijk dat dat helemaal niet meespeelde. "Ik wilde gewoon niet op het veld wisselen na een ontgoochelde dag", klonk het.

"Voor alle duidelijkheid: Ik vroeg Wayne om de truitjes te wisselen in de spelerstunnel en niet op het veld na een teleurstellende dag. Gefeliciteerd met jouw record", feliciteerde Evans de topschutter van Manchester United. Wayne Rooney bedankte prompt met een korte "geen probleem, bedankt mate". Probleem opgelost, al had Rooney toch nog een sneer in petto. "Ongelofelijk dat ik het doelpuntenrecord van Sir Bobby Charlton evenaar, maar dat dit een hoofdpunt is."

To clear up I asked to exchange shirts in the tunnel due to a disappointing day!! congratulations on your record @WayneRooney ?????? pic.twitter.com/oMEfoP2Pat — George Evans (@GeorgeEvans70) January 7, 2017

Your welcome thx mate ???? https://t.co/URuJaKBJDp — Wayne Rooney (@WayneRooney) January 7, 2017