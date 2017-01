Trump bevestigt keuze voor ‘vijand van Rusland’ als hoofd inlichtingendiensten

De Amerikaanse president-elect Donald Trump heeft zaterdag zijn intentie bevestigd om de (Republikeinse) oud-senator Daniel ‘Dan’ Coats aan te stellen als nieuwe directeur van de geheime diensten (NIA). Coats mag Rusland niet meer binnen voor zijn steun aan Oekraïne na de Russische invasie in de Krim.

De kogel is door de kerk: Dan Coats volgt James Clapper op aan het hoofd van de zeventien Amerikaanse inlichtingendiensten, waaronder de CIA, DEA en FBI. ‘Ik ben er zeker van dat Coats de juiste man op de juiste plaats is’, verklaarde president-elect Donald Trump in een persbericht.

De nominatie ligt gevoelig door de polemiek rond de mogelijke cyberaanvallen van Rusland tijdens de presidentsverkiezingen. Trump heeft openlijk zijn twijfels geuit over de betrokkenheid van de Russen.

Met de aanstelling van Coats lijkt het erop dat Trump duidelijk wil maken dat hij niet zomaar alles zal slikken van de Russen. De 73-jarige Coats wees de Russen in 2014 namelijk met de vinger na de crash in Oekraïne van vlucht MH17. Door zijn steun aan sancties tegen de Russen na de invasie in de Krim staat Coats zelfs op de zwarte lijst van mensen die het land niet meer binnen mogen.

Op de officiële aankondiging van Coats aanstelling is het wachten tot volgende week.