Vrieskou eist zeven doden in Italië

In Italië zijn de afgelopen 48 uur minstens zeven mensen gestorven door de vrieskou. Dat blijkt zaterdag uit een nieuwe balans van de Italiaanse autoriteiten. Vijf van de slachtoffers zijn daklozen, twee onder hen hebben de Poolse nationaliteit.

Vooral Centraal-Italië heeft het hard te verduren. Die regio werd in augustus en oktober ook al getroffen door een reeks zware aardbevingen. Ook in Apulië (Zuidoost-Italië) en Sicilië ligt er trouwens een dik pak sneeuw.

Door het slechte weer is het openbaar vervoer in Italië verstoord. In Apulië rijden geen treinen en zijn de luchthavens van Brindisi en Bari zaterdag gesloten.

De weerdiensten voorspellen in de loop van het weekend nog meer sneeuwval.