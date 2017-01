Anis Amri kocht wapen vermoedelijk in Zwitserland

Anis Amri, de dader van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn,, maakte verschillende tripjes naar Zwitserland en kocht er hoogstwaarschijnlijk het wapen dat hij gebruikte om de vrachtwagen te kapen. Dat meldt de Duitse omroep ZDF.

Uit onderzoek van de mobiele gegevens blijkt dat de Tunesiër voor het drama in Berlijn meerdere keren naar Zwitserland is gereisd. De Duitse justitie denkt dat de kans groot is dat Amri daar een wapen heeft gekocht, meldt ZDF.

Dat wapen gebruikte hij om de vrachtwagen te bemachtigen waarmee hij op 19 december op de bezoekers van een Berlijnse kerstmarkt inreed. Hij gebruikte datzelfde vuurwapen ook toen hij tijdens een vuurgevecht met de politie in Milaan werd neergeschoten.

De Duitse politie werkt momenteel samen me de Zwitserse diensten om te achterhalen waar Amri precies geweest is.

Voorlopig weigert het Zwitserse Openbaar Ministerie (OAG) om commentaar te geven. ‘Er wordt een onderzoek gevoerd naar onbekende personen op basis van informatie uit het buitenland’, klinkt het. Ze bevestigen wel dat het de ontvangen informatie gerelateerd is aan de zaak-Amri.