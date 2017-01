Israël snoeit in bijdragen aan VN

Uit protest tegen de resolutie van de Verenigde Naties die de Joodse nederzettingen in Palestijns gebied veroordeelt, zal Israël snoeien in zijn bijdrage aan de internationale organisatie. Dat bevestigde het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag.

Eerder werd al duidelijk dat de woede van Israël over de VN-resolutie over nederzettingen in Palestijns gebied nog niet geluwd was. Premier Benjamin Netanyahu kondigde twee weken geleden aan dat hij de relaties van zijn land met de Verenigde Naties opnieuw zal beoordelen.

Netanyahu zei toen dat hij zijn ministerie van Buitenlandse Zaken had gevraagd binnen een maand een evaluatie van alle banden met de VN af te ronden. Nu communiceert het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het eerst:

‘Israël heeft beslist om voor 2017 een significant deel van onze jaarlijkse bijdrage, ongeveer 6 miljoen dollar (5,7 miljoen euro), op te schorten’, zegt een woordvoerder van het ministerie. Dat bedrag komt overeen met het geld dat de VN vrijmaken voor ‘anti-Iraëlische organisaties’, luidt het.

Eerder had Netanyahu gezegd dat het om een bedrag van 30 miljoen shekel (7 miljoen euro) ging. Volgens de Israëlische televisie draagt het land jaarlijks rond de 38 miljoen euro bij aan de VN.

Nederzettingen

Het dichtdraaien van de geldkraan is dus geen verrassing. Netanyahu beval nadrukkelijk om kritisch te kijken naar de financiering van VN-instellingen. ‘Ik heb al bevolen om de financiering te stoppen van vijf VN-instellingen die duidelijk vijandig staan tegenover Israël’, zei Netanyahu toen. ‘En er zullen meer maatregelen volgen.’

De beslissing van Israël is een reactie op de resolutie die op 23 december door de Veiligheidsraad werd gestemd. De VN hameren erop dat de bouw van nederzettingen in bezet Palestijns gebied in strijd is met het internationaal recht. Volgens de Veiligheidsraad moet Israël dus stoppen met die bouw.

De Verenigde Staten onthielden zich als enige en lieten daarmee voor de eerste keer sinds 1979 na hun veto te gebruiken tegen een VN-resolutie waarin de Israëlische nederzettingen worden veroordeeld. Dat was volgens Netanyahu ‘een slinks anti-Israëlisch manoeuvre van de regering van Barack Obama’. Beiden liggen elkaar niet en Netanyahu ziet in het plotse wegvallen van de Amerikaanse steun een wraakactie van Obama. Hij riep toen ook de Amerikaanse ambassadeur in Israël op het matje.