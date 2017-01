Crombez: 'Hervormingen geven oprispingen'

Vlaams parlementslid en burgemeester van Brugge Renaat Landuyt haalde in Het Nieuwsblad uit naar de leiding van zijn eigen partij SP.A. 'Ik maak me zorgen. SP.A is te weinig bezig met de problemen van de mensen', aldus de burgemeester. 'Hervormingen geven oprispingen', reageert Crombez. 'Maar ze zijn nodig en we gaan door.'

'Ik maak me vooral zorgen over ons gebrek aan zelfvertrouwen', zegt Landuyt in het Nieuwsblad. 'Het is alsof we ­beschaamd zijn om alles wat we in het verleden hebben gedaan, en nu weer helemaal opnieuw van nul moeten ­beginnen. (...) De discussie over een mogelijke ­samenwerking met PVDA is daar het beste voorbeeld van. Wij moeten als grote partij toch niet luisteren naar de oplossingen die PVDA voorstelt?'

Volgens Landuyt is zijn partij te veel met bijzaken bezig. Hij noemt de discussie over het bijpassen van het tekort in de sociale zekerheid. 'Ik snap niet dat we zo’n structurele aanval op onze core­business zomaar laten passeren. Waar waren onze mensen om te reageren?'

De SP.A moet volgens de Brugse burgemeester geen tijd steken in het 'salonfähig maken van de PVDA', maar uitgaan van haar eigen sterkte en bezig zijn met de problemen van de mensen. 'We hebben er het programma, de knowhow en de juiste figuren voor. We moeten onze corebusiness niet opzijschuiven om onszelf opnieuw uit te vinden.'

Oprispingen

Volgens partijvoorzitter John Crombez zorgen hervormingen voor 'oprispingen'. Zo toont Landuyt zich kritisch voor de beslissing dat SP.A-mandatarissen niet meer mogen cumuleren en voor het ontslag van Crombez uit het parlement. 'Daarmee voed je vooral de antipolitiek', zegt Landuyt.

John Crombez heeft echter een duidelijk antwoord klaar voor Landuyt. 'De hervormingen zijn nodig en worden verdergezet. Het klopt dat wij de pensioenen moeten redden van de afbraak die vandaag bezig is. En dat doen we ook met ons voorstel dat je na 42 jaar werken op pensioen moet kunnen gaan.'