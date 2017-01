Francken werkt aan afbouwplan bis

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) werkt aan een opvolger van zijn afbouwplan. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws op gezag van Franckens beleidsnota en de notificaties van de begroting. De regering wil dit jaar dan ook 22 miljoen euro op Fedasil besparen.

Het afbouwplan bis moet uitstippelen hoe het opvangnetwerk er dient uit te zien nu de asielcrisis achter de rug is. Door de toevloed steeg de opvangcapaciteit in de tweede helft van 2015 nog van zo’n 16.000 naar 33.000 plaatsen. Omdat de instroom intussen verminderd is, besloot de regering het voorbije jaar al 10.000 bedden en 30 opvangcentra te sluiten tegen eind 2016.

Hoeveel plaatsen er in dit tweede afbouwplan zullen sneuvelen en waar, is nog niet duidelijk. Er wordt momenteel nog op het niveau van de kabinetten over een voorstel onderhandeld, laat het kabinet-Francken weten.

De staatssecretaris liet eerder al uitschijnen dat er nog eens 9.000 plaatsen op de tocht kunnen staan, om terug te gaan naar 16.000 plaatsen, de normale situatie voor de crisis. “We gaan wel duizenden bufferplaatsen houden, dat zijn bedden die in twee weken tijd klaar moeten zijn”, zei hij in Het Belang van Limburg.

Het aantal ‘vaste’ opvangplaatsen zal wellicht omlaag gaan. De regering wil in elk geval structureel besparen op de werking van Fedasil, dat het dit jaar met 22 miljoen euro minder dotatie moet stellen.