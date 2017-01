Op de luchthaven van Fort Lauderdale in Florida heeft zich vrijdag een schietpartij voorgedaan. Een man opende het vuur op omstanders in de bagagezaal van Hollywood International Airport.

Volgens nog onbevestigde berichten zijn bij de schietpartij vijf doden en een tiental gewonden gevallen. De burgemeester van Broward County heeft intussen bevestigd dat de dader, die alleen handelde, is opgepakt. Over mogelijke motieven is nog niets bekend.

BREAKING: 3 Dead, Multiple Injured in shooting at Fort Lauderdale-Hollywood International Airport pic.twitter.com/hnQW4lcetk — Tennessee GOP (@TEN_GOP) January 6, 2017

Weldra meer.