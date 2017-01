Frankrijk is in de ban van een vogelgriepvirus. Er worden honderdduizenden eenden preventief geslacht om de verspreiding van ervan te voorkomen. Op beelden uit Latrille is te zien hoe de vogels massaal vergast worden.

Er zijn al 89 meldingen geweest van vogelgriep en er worden bijgevolg drastische acties ondernomen om de verspreiding van het virus een halt toeroepen. In bepaalde delen van land moeten daarom alle loslopende eenden en ganzen gedood worden, in totaal meer dan 800.000 vogels.