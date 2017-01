Ex-gouverneur Nationale Bank Luc Coene overleden

Luc Coene, de ex-gouverneur van de Nationale Bank van België (NBB), is donderdag overleden. Hij werd 69 jaar. Verschillende politici betuigden ondertussen al hun medeleven.

Econoom Luc Coene begon zijn carrière in de zomer van 1973 bij de de Nationale Bank. In de decennia erna werkte hij zich op tot gouverneur. Coene volgde Guy Quaden in die functie op in 2011. Ondertussen werkte hij ook voor het IMF en de Europese Commissie.

Coene werd, voor hij als gouverneur van de NBB werkte, ook verkozen als senator voor Open VLD, was kabinetschef voor toenmalig premier Guy Verhofstadt en secretaris van de ministerraad. In 2003 werd hij minister van Staat.

Coene nam in maar van 2015 afscheid als gouverneur van de NBB, omdat hij de leeftijdsgrens was gepasseerd. Hij werd opgevolgd door Jan Smets.

Sindsdien werkte Coene als lid van de Toezichtsraad van het Toezichtsmechanisme van de Europese Centrale Bank. Hij werd in 2015 ook verkozen tot bestuurder van SN Airholding, eigenaar van Brussels Airlines. Verder bekleedde Coene ook verschillende andere mandaten, waaronder die van ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Koninklijke Muntschouwburg.

De Croo: 'Bijzonder verstandig en aimabel man'

Verschillende politici betuigden al hun medeleven. 'Het was een eer om met je samen te werken', tweette Alexander De Croo. Ook SP.A-voorzitter John Crombez en zijn CD&V-collega Wouter Beke eerden Coene op Twitter.

Luc Coene heeft ons verlaten. Een bijzonder verstandig, integer en aimabel man. Het was een eer met je te mogen samenwerken Luc. — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) January 6, 2017

Luc Coene, grote gouverneur #NBB die tijdens bankencrisis ons land voor grote systeemcrisis behoedde. Veel sterkte gewenst aan zijn familie — Wouter Beke (@wbeke) January 6, 2017