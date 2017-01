Dijsselbloem wil dan toch hogere winstbelasting in Nederland

Nederlands Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) wil de belasting voor bedrijven in de komende regeerperiode optrekken. Eerder zei Dijsselbloem dat de winstbelasting omlaag kon.

‘Het voordeel van de lokkertjes voor multinationals weegt niet op tegen de oneerlijke verdeling van de belastingdruk tussen werkenden en bedrijven en hun eigenaren’, zegt Jeroen Dijsselbloem in Het Financieel Dagblad. Daarom pleit hij voor een verhoging van de winstbelasting.

Opvallend

De uitspraak is opvallend, omdat de minister vorig jaar het omgekeerde beweerde. De verlaging van de winstbelasting zou goed zijn voor de internationale concurrentiepositie van Nederland, betoogde hij eerder. De ommekeer heeft een partijpolitieke reden. Zelf zegt Dijsselbloem dat hij toen als minister van Financiën sprak, en nu als partijman.

Dijsselbloem plakt geen cijfer op de verhoging, maar partijleider Asscher tipte al een verhoging van 2 procentpunt naar 27 procent.

Kritiek

‘Nederland moet niet het laagste tarief hebben’, zegt Henk Volberda, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Het Financieel Dagblad. ‘Burgers en kleine bedrijven profiteren er ook van als een Chinese of Indiase onderneming hun Europees hoofdkantoor in Nederland vestigen, al begrijp ik dat het een slecht signaal is als zij geen of minder belastingen betalen dan de burger.’

De schade is volgens Volberda al berokkend. ‘Stabiliteit is een erg belangrijke factor in Nederland. Deze uitspraak doet daar afbreuk aan.’