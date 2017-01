Formule 1-team Manor zo goed als failliet

Het Formule 1-team Manor staat op de rand van een faillissement. De renstal heeft vrijdag via een curator uitstel van betalingen aangevraagd.

Manor verkeert al geruime tijd in financiële nood. Gesprekken met nieuwe investeerders hebben tot dusver geen nieuwe geldstromen opgeleverd, meldde de BBC vrijdag. Het leidde ertoe dat eigenaar Stephen Fitzpatrick vrijdag op surseance van betaling aanstuurde. De ongeveer tweehonderd medewerkers van de fabriek in Banbury zijn op de hoogte gebracht van de penibele toestand.

Manor reed het vorige seizoen met de twee bolides voortdurend in de achterhoede. De Duitser Pascal Wehrlein was het hele seizoen een van de wedstrijdrijders. De Indonesiër Rio Haryanto werd halverwege het jaar vervangen door de Fransman Esteban Ocon. Voor 2017 zijn nog geen piloten aangetrokken.

Er is een kleine kans dat Manor op 26 maart aan de start verschijnt in de openingsrace van het seizoen in Melbourne, liet de curator weten. De surseance betreft het bedrijf dat al het werk uitvoert voor de renstal en niet Manor Grand Prix Racing zelf, dat de rechten bezit om deel te nemen aan de Formule 1.

Fitzpatrick kocht Manor twee winters geleden, toen de renstal onder de naam Marussia ook al op de rand van een faillissement stond en er een schuld van 35 miljoen pond (40 miljoen euro) was opgebouwd. Hij heeft volgens curator Geoff Rowley hard gewerkt om nieuwe geldschieters binnen te halen, maar is daar niet op tijd in geslaagd.