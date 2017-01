73-jarige drugdealer opnieuw opgepakt

De Brusselse lokale politie heeft een 73-jarige drugdealer opgepakt. Dat meldt het Brusselse parket vrijdag. Een patrouille betrapte de man maandagavond op heterdaad op de Paul Emile Jansonlaan in Elsene en stelde vast dat de man vanuit zijn woning cocaïne aan de man bracht.

Bij een huiszoeking troffen de agenten acht enveloppes aan met in totaal 12 gram cocaïne en 845 euro cash.

De man, die in april al voor gelijkaardige feiten was opgepakt maar onder voorwaarden was vrijgelaten, werd ter beschikking gesteld van het parket.