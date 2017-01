Roger Federer brengt Zwitserland op één zege van finale Hopman Cup

Roger Federer (ATP 16) heeft Zwitserland vrijdag op de Hopman Cup tennis in het Australische Perth op één zege van een plaats in de finale gebracht.

De zeventienvoudige grandslamwinnaar, die lang out was met een knieblessure, haalde het op de derde en laatste speeldag van de groepsfase van het officieuze WK voor gemengde landenteams met 6-1 en 6-4 van de Fransman Richard Gasquet (ATP 18). Daardoor hebben de Zwitsers, die met de Fransen om een finaleticket kampen, nog één zege nodig om de eindstrijd te bereiken. Later vrijdag spelen Belinda Bencic (WTA 43) en Kristina Mladenovic (WTA 42) nog tegen mekaar en is er het afsluitend gemengd dubbelspel.

Zwitserland won eerder in groep A van Groot-Brittannië (3-0) en Duitsland (2-1), ook de Fransen haalden het met dezelfde cijfers van die landen. Eerder vrijdag klopten de Duitsers de Britten met 2-1.

De winnaar van groep A botst zaterdag in de finale op de Verenigde Staten. De Amerikanen versloegen in groep B Spanje, Australië en Tsjechië. De Hopman Cup, het officieuze WK voor gemengde landenteams, is dit jaar aan de 29e editie toe. Nick Kyrgios en Daria Gavrilova wonnen vorig jaar voor eigen publiek.