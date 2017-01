Nieuwe categorie voor overgewicht: ‘te vet’

Wetenschappers willen de categorieën voor overgewicht uitbreiden. Naast ‘overgewicht’ en ‘obesitas’ zou ook ‘te vet’ een belangrijk onderscheid zijn. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Veel mensen die als ‘te vet’ of ‘overfat’ geclassificeerd zouden worden vallen volgens een studie die verscheen in vakblad Frontiers in Public Health nu niet onder de categorie ‘overgewicht’ of ‘obees’. Geschat wordt dat drie kwart van de wereldbevolking zich in de gevarenzone zou bevinden. Een deel van deze mensen hebben een normaal lichaamsgewicht, maar lopen een verhoogd risico op chronische ziektes. Dit komt omdat ze bijvoorbeeld te veel vet rond de buik hebben.

‘Je kan ervan uitgaan dat de meesten onder ons zo weinig bewegen en zo ongezond eten dat we ons lichaam schade berokkenen’, zegt professor Bart Van der Schueren van de obesitaskliniek van het UZ Leuven.

Met als resultaat dat we meer energie binnenkrijgen dan we verbruiken. Het vet stapelt zich dan op in ons lichaam. De mate waarin ons lijf dat doet, is genetisch bepaald maar hangt ook af van onze voeding en levensstijl. ‘En die is al lang niet meer aangepast aan hoe ons lichaam in elkaar zit.’ Naast je vetpercentage is ook je bloeddruk en cholesterolniveau belangrijk.

Buikomtrek

Bijna een op de drie mensen met een normale Body Mass Index zou door hun levensstijl toch een hoger risico lopen op bijvoorbeeld hart- en vaataandoeningen. Diëtisten en dokters kijken al langer ook naar de buikomtrek. Die is makkelijk te meten, in tegenstelling tot iemands totale vetpercentage. Is die omtrek bij een vrouw hoger dan 80 centimeter en bij een man hoger dan 94, dan zitten ze in de gevarenzone. ‘Tegen een roker kan je niet zeggen dat hij gezond bezig is. Dat geldt net zozeer voor iemand met een bierbuik’, zegt professor Van der Schueren.