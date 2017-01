Guy Verhofstadt stelt zich officieel kandidaat om voorzitter van het Europees Parlement te worden. Er is een bruggenbouwer nodig in tijden van nationalisme, zegt hij.

In een aankondigingsvideo legt Verhofstadt uit waarom hij zich kandidaat stelt. ‘In deze onzekere en turbulente tijden, nu Europa bedreigd is door nationalisten en populisten, hebben we visionairen, bruggenbouwers en compromismakers nodig. Ik wil een van hen zijn.’

Dat hij compromissen kan sluiten, bewijzen volgens hem zijn jaren als premier van België aan. ‘België heeft me geleerd dat passie en pragmatisme hand in hand gaan. Het heeft me geleerd dat “compromis” geen vies woord is.’

De liberale premiers steunden Verhofstadt eerder al voor het voorzitterschap van het Europees Parlement. Maar Verhofstadt heeft ook steun in de andere fracties nodig. Het zijn immers de 751 parlementsleden die in een geheime stemming beslissen. En geen enkele fractie heeft een meerderheid.

De opvolging van Martin Schulz wordt alleszins een politiek pokerspel op hoog niveau. Het ‘probleem’ met het vertrek van Schulz is dat er twee jaar geleden een stilzwijgende afspraak over was gemaakt tussen de twee grote fracties in het parlement, de sociaaldemocratische S&D en de christendemocratische EVP. De sociaaldemocraat Schulz zou opgevolgd worden door een EVP’er. Maar dat veroorzaakt een ernstig machtsonevenwicht. De EVP levert al de voorzitter van de Europese Raad en de Commissievoorzitter.

De verschillende fracties in het Europees Parlement vinden dat het niet kan dat de EVP alle belangrijke posten in handen krijgt. En dan verschijnt Guy Verhofstadt ten tonele als mogelijke kanshebber. De voorbije weken hebben de sociaaldemocraat Gianni Pittella en de EVP'er Antonio Tajani zich al in de race om het voorzitterschap gegooid. Namens de conservatieve ECR-fractie doet Helga Stevens (N-VA) een gooi naar de functie.

Op 17 januari kiest het parlement een nieuwe voorzitter.