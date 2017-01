Rusland kondigt terugtrekking uit Syrië aan (bis)

Na een mislukte poging om de Russische strijdmachten terug te trekken uit Syrië in maart vorig jaar, kondigt Moskou nu opnieuw het geleidelijke vertrek uit de oorlogszone aan.

Rusland heeft bekendgemaakt dat het langzaam maar zeker zijn gevechtsapparatuur en mankrachten wil terugtrekken uit Syrië, waar al jarenlang een bloedige oorlog woedt tussen de regering van president Assad en verschillende rebellen- en terreurbewegingen. Volgens de Russische media zouden de gevechtsvliegtuigen en -piloten als laatste huiswaarts keren. Op welke termijn de terugtrekking plaatsvindt, is voorlopig niet bekend.

‘Nu het staakt-het-vuren grotendeels in stand wordt gehouden, kondigde het Russische ministerie van Defensie vrijdagochtend aan dat het land zich geleidelijk aan zal terugtrekken uit Syrië’, aldus een bron bij de VN aan BBC.

Het is niet de eerste keer dat Moskou communiceert over een terugtrekking uit Syrië. In maart vorig jaar kondigde president Vladimir Poetin, die zich al meermaals uitsprak als bondgenoot van de zittende Syrische president, onverwacht aan dat alle Russische gevechtsvliegtuigen 'op korte termijn' het Syrische luchtruim zouden verlaten. Enkele dagen later gingen de luchtaanvallen echter door als voorheen.