Trump roept Obama’s ambassadeurs sneller terug

Alle door de Amerikaanse president Barack Obama benoemde ambassadeurs moeten hun post verlaten hebben op de dag dat Donald Trump zijn intrek neemt in het Witte Huis. Dat blijkt uit een document van Trumps transitieteam waarover de New York Times bericht. Trump breekt daarmee met de traditie dat politiek aangeduide ambassadeurs iets langer kunnen aanblijven.

Tot op vandaag kregen Amerikaanse ambassadeur na een presidentswissel vaak nog wat langer de tijd om terug te keren naar de VS, bijvoorbeeld om hun kinderen het schooljaar te laten afmaken. Uit een document van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt echter dat het Trump-team alle ambassadeurs terug wil zien op 20 januari, de dag dat Trump aan zijn termijn begint. Er zullen ‘geen uitzonderingen’ toegestaan worden, aldus het document.

Het gaat om ambassadeurs op essentiële posten, zoals die van ambassadeur Denise Bauer in

Denise Bauer, Amerikaans ambassadeur in Brussel. Foto: Fred Debrock

Brussel, maar ook die van Berlijn, Londen en Ottawa. De Verenigde Staten zullen hierdoor mogelijk voor maanden geen ambassadeur in die landen hebben.

De nieuwe president wil een groot deel van Obama’s verwezenlijkingen in binnen- en buitenland ontmantelen. Een hoge bron binnen Trumps overgangsteam zegt aan de Times dat er geen slechte wil gezocht moet worden in deze beslissing. Toch is de richtlijn een verrassing voor veel ambassadeurs, aldus anonieme diplomaten aan de krant. Zo is de ambassadeur in Brussel op zoek naar een manier om te vermijden dat ze moeten verhuizen, zodat haar dochter haar schooljaar in Brussel kan afronden.

Oud-ambassadeurs noemen de maatregel ‘uitzonderlijk’. Oud-ambassadeur Robert Pearson wijst erop dat dit Amerikaanse belangen kan schaden, en oud-ambassadeur Derek Shearer merkt een ‘element van wrok en vergelding’ op.

‘Politieke’ ambassadeurs zijn meestal grote donoren die benoemd worden vanwege hun nauwe banden met de president, en stappen op als de termijn van hun president erop zit, of kort erna, in tegenstelling tot carrièrediplomaten die doorgaans gewoon op post blijven.