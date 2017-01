Topvolley Antwerpen boekt knappe thuiszege in Europa

Topvolley Callant Antwerpen heeft donderdag zijn heenwedstrijd in de zestiende finales van de CEV Cup volleybal winnend afgesloten. De Sinjoren haalden het in eigen zaal met knappe 3-0 cijfers van de Servische landskampioen Rode Ster Belgrado, de setstanden waren 25-23, 25-23 en 25-22. De return in Servië wordt op 18 januari gespeeld.

Woensdag al deed ook Aalst het uitstekend in zijn heenmatch bij de laatste 32 in de CEV Cup. De Oost-Vlamingen gingen met 0-3 winnen op bezoek bij het Israëlische Hapoel Yoav Kfar Saba (12-25, 18-25 en 24-26), de terugwedstrijd op Belgische bodem is voor 18 januari.

