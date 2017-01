Twee Marokkaanse en vijf Bengalese blauwhelmen gedood

In de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeven VN-blauwhelmen gedood. Twee Marokkaanse blauwhelmen kwamen om bij een aanval op een konvooi voertuigen van de VN-vredestroepen in het zuidoosten van het land, zo deelde de VN-Vredesmissie (Minusca) mee.

De aanval in de omgeving van de stad Obo vond dinsdag al plaats. Donderdag lieten vijf VN-soldaten uit Bangladesh het leven bij gevechten in de buurt van de stad Bocaranga, in het noordwesten van het land.

In de Centraal-Afrikaanse Republiek heerst momenteel een fragiele vrede. De strijd tussen moslimrebellen en milities van de christelijke meerderheid dompelden het land in 2013 onder in een burgeroorlog. Honderdduizenden mensen sloegen op de vlucht voor het geweld. Tot op vandaag proberen rond de 11.000 blauwhelmen weer stabiliteit in het land te brengen. De Centraal-Afrikaanse republiek is een van de armste landen van de wereld.