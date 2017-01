Zoon Osama bin Laden op Amerikaanse terroristenlijst

De Verenigde Staten hebben hun zwarte lijst van ‘internationale terroristen’ uitgebreid met Hamza bin Laden, zoon van de gedode al-Qaidaleider. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag.

Hamza bin Laden was in 2015 te horen in een geluidsopname, waarin hij oproept om aanslagen te plegen in de hoofdsteden van westerse landen en hun bondgenoten, onder meer Washington, Parijs en Tel Aviv. Ook vorig jaar was een opname van bin Laden te horen waarin hij oproept om aanslagen te plegen tegen de VS en Amerikaanse burgers.

Hamza bin Laden werd geboren in 1989 in Jeddah, Saoedi-Arabië. Hij is een van de vele zonen van Osama bin Laden.

Door hem op de lijst te zetten, kunnen de VS beslag leggen op financiële tegoeden van bin Laden die onder Amerikaanse jurisdictie vallen en wordt het voor Amerikanen verboden om financiële transacties te doen met hem.