Walkner wint rit vier bij de motoren in Dakar, titelverdediger moet opgeven met dijbeenbreuk

De Oostenrijker Matthias Walkner (KTM) heeft donderdag de vierde etappe bij de motorrijders in de Dakar 2017 op zijn naam geschreven. Zijn zege werd echter overschaduwd door de opgave van titelverdediger Toby Price (KTM), de onfortuinlijke Australiër liep bij een val een dijbeenbreuk op en moest de strijd staken.

In een rit tussen het Argentijnse San Salvador de Jujuy en het Boliviaanse Tupiza, waar de motorrijders 416 km tegen de klok moesten afleggen, kwam Walkner binnen na 4u57:22. Daarmee was hij 2:02 sneller dan de Spanjaard Joan Barreda Bort (Honda), die wel leider blijft in de stand. De derde plaats, op 3:18 van Walkner, was voor de Fransman Michael Metge (Honda).

De Australiër Toby Price, de eindwinnaar van 2016 en de nummer drie van 2015, liep bij een zware val rond km 371 een breuk in zijn linkerdijbeen op. De 29-jarige titelverdediger was op weg naar de dagzege, door zijn val moest hij echter de strijd staken.