Zulte Waregem huurt tot het einde van het seizoen de 22-jarige Senegalese spits Babacar Gueye van de Duitse tweedeklasser Hannover 96. Dat maakte de Duitse club donderdag bekend. Essevee bedong geen aankoopoptie.

Gueye, die afgelopen zomer ook al in beeld was bij Zulte Waregem, kwam slechts tot vier korte invalbeurten bij de degradant uit de Bundesliga. Hannover had Gueye deze zomer weggeplukt bij de Franse degradant Troyes.