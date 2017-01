Titelverdediger Dakar bij motorrijders moet opgeven na zware val

Toby Price (KTM) zal de Dakar 2017 niet winnen. De Australiër, vorig jaar nog eindwinnaar bij de motorrijders en in 2015 goed voor de derde stek, is donderdag in de vierde etappe ten val gekomen en moest de strijd staken. Dat maakten de organisatoren op Twitter bekend. “Toby is van zijn motor gevallen en is nu bij de medische diensten”, klinkt het. “De regerende kampioen ligt uit de wedstrijd.”

De 29-jarige Price had in deze editie al één etappe gewonnen - de tweede - en stond na drie ritten op de vijfde plaats in de stand. Donderdag kwam hij in de rit over 521 km (waarvan 416 tegen de klok) tussen het Argentijnse San Salvador de Jujuy en het Boliviaanse Tupiza ten val na 371 km wedstrijd. De ernst van zijn blessures is vooralsnog onduidelijk.