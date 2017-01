Julian Eberhard wint 10 km sprint in Oberhof, Michael Rösch 36e in WB biatlon

De tot Belg genaturaliseerde Duitser Michael Rösch is donderdag in het Duitse Oberhof op de 36e plaats geëindigd op de 10 kilometer sprint in de Wereldbeker biatlon.

Rösch, die twee schietfouten maakte, kwam 1:52.6 na de Oostenrijkse winnaar Julian Eberhard over de finish. Naast Eberhard stonden de Tsjech Michal Slesingr (op 10.8) en de Italiaan Dominik Windisch (op 40.3) op het podium. Martin Fourcade, winnaar van vijf manches in december, moest tevreden zijn met de achtste plaats. De Fransman blijft wel aan de leiding in de algemene Wereldbekerstand.

Zaterdag staat in Oberhof de 12,5 kilometer achtervolging op het programma. Daarin wordt de startplaats bepaald door de uitslag van de sprint. Rösch start dus als 36e.

In de IBU Cup werd Tom Lahaye-Goffart 15e op de 10 kilometer sprint in het Italiaanse Martell-Val Martello, op 1:21.6 van de Noorse winnaar Andreas Waernes. Thierry Langer eindigde op de 59e plaats (op 3:18.9).

Rösch verwierf in 2014 de Belgische nationaliteit en wil voor België deelnemen aan de Winterspelen van 2018 in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, eveneens de doelstelling van Lahaye-Goffart en Langer.